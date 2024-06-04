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Кирби: США разрешили Украине только точечные удары по территории РФ

Кирби: США разрешили Украине только точечные удары по территории РФ

США разрешили Украине наносить только точечные удары по объектам на территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга.

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