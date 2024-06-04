Кирби: США разрешили Украине только точечные удары по территории РФ

США разрешили Украине наносить только точечные удары по объектам на территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии