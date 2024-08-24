Бастрыкин обжаловал в Генпрокуратуре возвращение дела об избиении участника СВО

Глава Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин обжаловал в Генпрокуратуре решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела об избиении инвалида-участника СВО в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге.
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