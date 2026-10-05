На славянско-краматорском направлении ВС РФ уничтожили укрытия и комплекс ВСУ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 4-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили укрытия с живой силой, а также наземный робототехнический комплекс (НРТК) ВСУ на славянско-краматорском направлении СВО.
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