Бузова получила в подарок пинетки и подогрела слухи о беременности

Ольга Бузова получила неожиданный подарок, который вновь вызвал бурные обсуждения в Сети. Вернувшись из деловой поездки, знаменитость встретилась со своими близкими подругами Марией Погребняк и Юлией Самедовой.
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