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Медицина 2.0

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Названо оптимальное количество сна для снижения риска развития деменции

Названо оптимальное количество сна для снижения риска развития деменции

Давно известно, что недостаток качественного сна связан с повышенным риском развития деменции, но недавние исследования идут дальше, предлагая оптимальное количество ночного сна для минимизации риска развития деменции в более позднем возрасте.

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