Банк России будет устанавливать ограничения для рискованных ипотечных займов

С 1 апреля 2025 года Центробанк РФ получил право устанавливать лимиты для банков на выдачу ипотеки. Как пояснили в пресс-службе регулятора, сначала лимиты будут определены для наиболее рискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%) и для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.