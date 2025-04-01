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Банк России будет устанавливать ограничения для рискованных ипотечных займов

Банк России будет устанавливать ограничения для рискованных ипотечных займов

С 1 апреля 2025 года Центробанк РФ получил право устанавливать лимиты для банков на выдачу ипотеки. Как пояснили в пресс-службе регулятора, сначала лимиты будут определены для наиболее рискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%) и для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

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