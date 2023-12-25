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Лепс указал четкую причину бойкота SHAMAN другими артистами на «Песне года»

Выдающийся российский певец Григорий Лепс выразил свои чувства после атак так называемых “испуганных патриотов” на певца-патриота Шамана (Ярослава Дронова), произошедших на “Песне года”, назвав их поведение “позором года”.

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Людмила Абрамова
уберите этих чмошников из огонька или сам огонек..Лепс-молодец! Агутин охренел видимо не ожидала от него
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