Лепс указал четкую причину бойкота SHAMAN другими артистами на «Песне года»

Выдающийся российский певец Григорий Лепс выразил свои чувства после атак так называемых “испуганных патриотов” на певца-патриота Шамана (Ярослава Дронова), произошедших на “Песне года”, назвав их поведение “позором года”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии