Депутат Хамитов считает, что следует лишать гражданства артистов вроде Лигалайза

Депутат нижней палаты парламента Амир Хамитов считает, что нужно лишать гражданства артистов, которые забывают, кому обязаны популярностью и благосостоянием, и поливают свою родину грязью, сидя за границей.
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