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Депутат Хамитов считает, что следует лишать гражданства артистов вроде Лигалайза

Депутат Хамитов считает, что следует лишать гражданства артистов вроде Лигалайза

Депутат нижней палаты парламента Амир Хамитов считает, что нужно лишать гражданства артистов, которые забывают, кому обязаны популярностью и благосостоянием, и поливают свою родину грязью, сидя за границей.

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