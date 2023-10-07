Жена Зеленского и ее роскошный шопинг: как Елена Зеленская стала центром внимания на Пятой Авеню в Нью-Йорке Елена ГалицкаяЕлена Зеленская, первая леди Украины, снова стала объектом обсуждения в мировых СМИ.
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