Ферран о шансах выиграть Ла Лигу: «Барселона» меняет ситуацию. Будем бороться до последней минуты»

Ферран о шансах выиграть Ла Лигу: «Барселона» меняет ситуацию. Будем бороться до последней минуты»

Ферран Торрес высказался о шансах «Барселоны» выиграть чемпионат Испании. 22-летний испанец перешел в «блауграну» из «Манчестер Сити» в январе.

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