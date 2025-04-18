WSJ: переговоры Уиткоффа и Путина касались в основном вопросов территорий

Встреча спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге во многом была посвящена «вопросам территорий», сообщил дипломат в разговоре с The Wall Street Journal.
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