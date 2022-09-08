Митрахович рассказал, как РФ налаживает международное сотрудничество с «незападными» странами

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал о том, что у РФ успешно получается взаимодействовать с другими государствами и наращивать товарооборот.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал о том, что у РФ успешно получается взаимодействовать с другими государствами и наращивать товарооборот.
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