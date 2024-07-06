В Челябинске подростки в троллейбусе оторвали защитный кожух и ранили женщину

В Челябинске подростки ради забавы обрывают красные молоточки в общественном транспорте. Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамваи, троллейбусы и автобусы должны быть в обязательном порядке оснащены аварийными молотками для разбития стекла.
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