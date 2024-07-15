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Айзерман о Брандсегге-Нюгарде: «Для молодого парня он играет очень ответственно. Мы в юниорских командах беспокоились только об очках»

18-летний форвард был выбран клубом под общим 15-м номером на драфте НХЛ-2024, что стало рекордом для игроков из Норвегии.

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