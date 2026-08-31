Названы вещи и привычки, которые выдают возраст миллениалов

Старые зарядки, черные легинсы, кеды Converse и привычка складывать коробки от iPhone в шкаф — пользователи соцсетей определили точный список вещей, по которым можно безошибочно узнать миллениала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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