«Никогда не думал о подобном»: смертельные пожары убили в Чили десятки человек

Лесные пожары в Чили стали причиной многочисленных смертей и масштабных разрушений. По меньшей мере 46 человек погибли в результате десятков пожаров, охвативших центральные и южные регионы южноамериканской страны, больше всего пострадал Вальпараисо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии