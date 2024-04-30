Как защитить свой автомобиль от весенних напастей: советы экспертов Елена ГалицкаяПока зимние холода уходят на убыль и природа просыпается от зимней спячки, владельцы автомобилей сталкиваются с новой проблемой, которая может нанести серьезный ущерб лакокрасочному покрытию своих машин.
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