Как защитить свой автомобиль от весенних напастей: советы экспертов Елена ГалицкаяПока зимние холода уходят на убыль и природа просыпается от зимней спячки, владельцы автомобилей сталкиваются с новой проблемой, которая может нанести серьезный ущерб лакокрасочному покрытию своих машин.