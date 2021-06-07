vostokmedia

238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Сколько дури у чиновников и проблем которые они создают автомобилистам... Прав покойничек В.С. Черномырдин Все в Росс...Бизнес-омбудсмен ...
  • Александр 24
    Можно же уведомления о штрафах выводить на личную электронную почту? Уж её-то мы читаем каждый день.С 1 сентября: рос...
  • Надежда Новопашина
    Идиотов нужно только ЗАСТАВЛЯТЬ! И причём здесь дискриминация?Массовая дискрими...

Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В. А. Васяновича

Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В. А. Васяновича

В торжественной обстановке вручили специальную ученическую стипендию имени Виктора Андреевича Васяновича — первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился посёлок Врангель.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх