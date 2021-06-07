Фонд «Восточный Порт» вручил школьникам Врангеля стипендию им. В. А. Васяновича

В торжественной обстановке вручили специальную ученическую стипендию имени Виктора Андреевича Васяновича — первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился посёлок Врангель.
В торжественной обстановке вручили специальную ученическую стипендию имени Виктора Андреевича Васяновича — первого начальника «Восточного Порта», под непосредственным руководством которого шло становление предприятия, строился посёлок Врангель.
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