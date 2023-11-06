Что будет с ценами на бензин в ноябре 2023 года? Как ранее сообщал портал Avtospravochnaya.com, 21 сентября 2023 года правительство утвердило изменения, ограничивающие вывоз топлива из России (Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2023 года № 1537).