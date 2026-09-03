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Русский Днепропетровск

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Воздушный бой над Киевом: Летчик погнался за «Геранью», открыл огонь из пушки. «Придурок!», — орали на земле

Воздушный бой над Киевом: Летчик погнался за «Геранью», открыл огонь из пушки. «Придурок!», — орали на земле

Александр Уральский 3 сентября 2026 г., 8:21   Улицу изрешетили очереди. Дома побило. Деревенские думали — это конец Атаки на Киев и Киевскую область ….

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