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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Амура» Андриевский о большинстве: «Если бы я знал, в чем проблема, как старик Хоттабыч, дернул бы за волосок и быстренько все поменял»

Главный тренер « Амура »  Александр Андриевский ответил на вопрос про действия команды в большинстве после поражения от « Металлурга » (2:4) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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