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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яремчук переходит из «Брюгге» в «Олимпиакос». Форвард был в аренде в «Валенсии»

Сегодня 28-летний игрок сборной Украины пройдет медосмотр в греческим клубе и подпишет 4-летний контракт, сообщает журналист Саша Тавольери.

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