В Android 12 появится возможность играть в игры до того, как они загрузятся из Google Play

На недавнем саммите Google for Games компания Google представила технологию Play as you Download. Эта технология, которая будет доступна на устройствах с Android 12 и новее, позволит пользователем начать играть в игры до того, как они загрузятся.
На недавнем саммите Google for Games компания Google представила технологию Play as you Download. Эта технология, которая будет доступна на устройствах с Android 12 и новее, позволит пользователем начать играть в игры до того, как они загрузятся.
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