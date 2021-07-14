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В Android 12 появится возможность играть в игры до того, как они загрузятся из Google Play

В Android 12 появится возможность играть в игры до того, как они загрузятся из Google Play

На недавнем саммите Google for Games компания Google представила технологию Play as you Download. Эта технология, которая будет доступна на устройствах с Android 12 и новее, позволит пользователем начать играть в игры до того, как они загрузятся.

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