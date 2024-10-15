Эксперт: мировые рейтинги вузов не соответствуют действительности

Генеральный директор рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-аналитика»), заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ Дмитрий Гришанков заявил, что глобальные рейтинги вузов не соответствуют ни специфике стран БРИКС, ни их целям развития.
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