Эксперт: мировые рейтинги вузов не соответствуют действительности

Генеральный директор рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-аналитика»), заместитель председателя общественного совета при Минобрнауки РФ Дмитрий Гришанков заявил, что глобальные рейтинги вузов не соответствуют ни специфике стран БРИКС, ни их целям развития.