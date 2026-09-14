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OilPrice

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Oil Prices Surge as Middle East Attacks Continue and Diplomacy Stumbles

Oil prices initially jumped by over 3% in early Asian trade on Monday as fears of a major and extended supply disruption were stoked by continued attacks in the Middle East and the postponement of a crunch meeting between Gulf states and Iran.

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