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Манул Тимофей наел бока к зиме (ВИДЕО)

Манул Тимофей наел бока к зиме (ВИДЕО)

Манул готов встретить морозы! В Московском зоопарке показали результаты зажировки Тимофея. Он начал готовиться к зимнему сезону в сентябре и стал очень пушистым!  Московский зоопаркПодписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене  .

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