Манул Тимофей наел бока к зиме (ВИДЕО)

Манул готов встретить морозы! В Московском зоопарке показали результаты зажировки Тимофея. Он начал готовиться к зимнему сезону в сентябре и стал очень пушистым! Московский зоопаркПодписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене .