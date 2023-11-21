Манул Тимофей наел бока к зиме (ВИДЕО)

Манул готов встретить морозы! В Московском зоопарке показали результаты зажировки Тимофея. Он начал готовиться к зимнему сезону в сентябре и стал очень пушистым! Московский зоопаркПодписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене .
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