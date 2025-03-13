Горнолыжный курорт мирового уровня создадут на Байкале

В Бурятии планируется создание масштабного горнолыжного курорта на восточном побережье Байкала. Проект, оцениваемый в 45,9 млрд рублей, получил одобрение экспертного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань», пишет ТАСС.
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