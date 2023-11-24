Врач рассказала об опасности пониженного атмосферного давления

Перепады атмосферного давления опасны для нескольких категорий людей, часто они застают врасплох жителей мегаполисов, рассказала «Известиям» врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова.
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