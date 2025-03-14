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Британские морские пехотинцы получают на вооружение новые винтовки Sig Sauer

Британские морские пехотинцы получают на вооружение новые винтовки Sig Sauer Королевский флот Великобритании выдал более 1500 винтовок Sig Sauer MCX морской пехоте из состава коммандос.

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