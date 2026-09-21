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Царьград

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Американцы массово жалуются на резкое подорожание бензина и услуг ЖКХ

Американцы массово жалуются на резкое подорожание бензина и услуг ЖКХ

Из-за резкого подорожания бензина в США скорая и полиция вынуждены сокращать выезды.США оказались на пороге серьезного энергетического кризиса.

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