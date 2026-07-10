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Царьград

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Минобрнауки утвердило обязательные дисциплины для студентов

Минобрнауки утвердило обязательные дисциплины для студентов

Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил, что "Философия", "История", "Основы российской государственности" и "Русский язык" станут обязательными предметами для всех студентов в новой модели высшего образования.

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