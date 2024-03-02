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Закон, порядок, государство

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Церемония посвящения в ряды Всероссийского движения «Юнармия» состоялась в Удмуртской Республике

Церемония посвящения в ряды Всероссийского движения «Юнармия» состоялась в Удмуртской Республике

Порядка 70 школьников с гордостью произнесли клятву Юнармейца перед лицом своих товарищей, педагогов и наставников, пообещав соблюдать Устав «Юнармии», следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.

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