В Сириусе подвели итоги международных киберспортивных студенческих игр Турнир прошел в ледовом дворце "Большой" с 23 по 25 октября.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Сириусе подвели итоги международных киберспортивных студенческих игр Турнир прошел в ледовом дворце "Большой" с 23 по 25 октября.