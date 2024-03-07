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Российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде в паре, но не в миксте (ТАСС)

Российские теннисисты смогут сыграть на Олимпиаде в паре, но не в миксте (ТАСС)

ТАСС сообщает, что российские теннисисты не смогут выступить на Олимпиаде в Париже в смешанном разряде.

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