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Камшыбек Кункабаев о реванше с Джалоловым: «Постараюсь взять реванш, но кроме него есть и другие хорошие боксеры»

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев высказался о своем соперничестве с узбекистанским олимпийским чемпионом Баходиром Джалоловым на предстоящих Азиатских Играх в китайском Ханчжоу: «Конечно, мой старый соперник Баходир будет участвовать.

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