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В Роскачестве рассказали, как вскрыть дверь, если она захлопнулась или жилец потерял ключи

В Роскачестве рассказали, как вскрыть дверь, если она захлопнулась или жилец потерял ключи. За помощью, в зависимости от степени срочности и опасности можно обратиться в МЧС, аварийную службу, к частной компании или в полицию.

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