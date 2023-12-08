В Роскачестве рассказали, как вскрыть дверь, если она захлопнулась или жилец потерял ключи. За помощью, в зависимости от степени срочности и опасности можно обратиться в МЧС, аварийную службу, к частной компании или в полицию.
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