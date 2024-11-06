В Санкт-Петербурге благодаря поддержке города новоселье отметят более 8,5 тысяч семей

В Северной столице продолжается реализация социальных жилищных программ В Санкт-Петербурге продолжается реализация социальных жилищных программ, в этом году благодаря поддержке со стороны города новоселье отметят свыше 8,5 тысяч семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии