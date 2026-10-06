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Metro новости

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Юру Борисова выдвинут на "Оскар" за роль в "Искусственном интеллекте"

Юру Борисова выдвинут на "Оскар" за роль в "Искусственном интеллекте"

Как сообщает Variety, компания Neon намерена выдвинуть Юру Борисова, сыгравшего Илью Суцкевера в фильме "Искусственный интеллект", на "Оскар" за лучшую мужскую роль.

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