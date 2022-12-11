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Татьяна Тарасова: «Кто вообще такая Луна Хендрикс? Какая-то девочка усомнилась в честности наших спортсменок. С ней судиться за это хочется»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова бельгийской фигуристки, серебряного призера ЧМ-2022 Луны Хендрикс о россиянках.

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