Политика как она есть

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Памфилова сочла предвыборным трепом слова Грудинина о планах подать в суд

Памфилова сочла предвыборным трепом слова Грудинина о планах подать в суд

Грудинин, которого сняли с выборов Думу, пригрозил подать на Памфилову в суд. Сама глава ЦИК считает, что никакого иска не будет, а в обратном случае готова «развенчать этого колхозника-капиталиста» Элла Памфилова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)Бывший кандидат в президенты России, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин не дойдет до суда и ЕСПЧ, он делает такие заявления, только пока идет предвыборная кампания, заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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Александр Давыдов
Тузик уже в поисках своей стареющей грелки!
Михаил
Грудинин капиталист и причём успешный. Поэтому и нужен Зюганову
Михаил
Колхозник это был сарказм

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