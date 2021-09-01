Памфилова сочла предвыборным трепом слова Грудинина о планах подать в суд

Грудинин, которого сняли с выборов Думу, пригрозил подать на Памфилову в суд. Сама глава ЦИК считает, что никакого иска не будет, а в обратном случае готова «развенчать этого колхозника-капиталиста» Элла Памфилова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)Бывший кандидат в президенты России, директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин не дойдет до суда и ЕСПЧ, он делает такие заявления, только пока идет предвыборная кампания, заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова.