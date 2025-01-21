В Няндоме полицейские раскрыли кражу ноутбука из автомобиля

33-летний сотрудник ресурсоснабжающей организации сообщил о пропаже компьютера, который он утром оставил на заднем сиденье автомобиляВернувшись домой на обед, мужчина обнаружил, что коробка с ноутбуком исчезла.
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