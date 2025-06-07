Овчинский: новый ЖК возвели на улице Бехтерева по программе реновации

Новый жилой комплекс возвели на улице Бехтерева в Царицыне по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.