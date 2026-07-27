РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

354 подписчика

СМИ: Евросоюз ищет новые подходы к санкциям против России

СМИ: Евросоюз ищет новые подходы к санкциям против России

Европейский союз рассматривает новые подходы в отношении антироссийских санкций. Вероятно, крупные пакеты ограничительных мер заменят точечными запретами, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии