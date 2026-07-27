СМИ: Евросоюз ищет новые подходы к санкциям против России

Европейский союз рассматривает новые подходы в отношении антироссийских санкций. Вероятно, крупные пакеты ограничительных мер заменят точечными запретами, чтобы у государств-членов было меньше возможностей использовать право вето.
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