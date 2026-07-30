Прокуратура восстановила права 25 дольщиков ЖК «Гвардейский 2.0» во Владимире

По данным наших источников в правоохранительных органах, речь идёт о АО СЗ «Монострой». По данным прокуратуры руководитель организации был привлечен к административной ответственности идет ли речь о экс-депутате Заксобрания Олеге Чижове, не уточняется.
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