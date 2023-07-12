С владельца крабовой империи сорвали маску

лина любимцева

ВСЕХ ВЫЛОВЛЕННЫХ КРАБОВ отправляют в Японию, Ю.Корею и Китай... Как однажды сказала ведущая на телевидении Владивостока: "Эти азиаты все сожрут"... Я ЧУТЬ НЕ БРЯКНУЛАСЬ, КАК УСЛЫШАлА ЭТО!! Правда тогда речь шла о других морских деликатесах... Но без разницы...