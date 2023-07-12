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С владельца крабовой империи сорвали маску

С владельца крабовой империи сорвали маску

Росрыболовство исключило ЗАО «Тефида» из перечня компаний, имеющих права на квоты на вылов краба. Решение.

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Комментарии
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лина любимцева
ВСЕХ ВЫЛОВЛЕННЫХ КРАБОВ отправляют в Японию, Ю.Корею и Китай... Как однажды сказала ведущая на телевидении Владивостока: &quot;Эти азиаты все сожрут&quot;... Я ЧУТЬ НЕ БРЯКНУЛАСЬ, КАК УСЛЫШАлА ЭТО!! Правда тогда речь шла о других морских деликатесах... Но без разницы...
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14 час.
лл
лина любимцева
ПОМНЮ во время СССР, во Владивостоке, в магазине &quot;Океан&quot;, продавались  вареные ноги краба. Огромный пакет стоит 1 рубль 24 копеек до 2-х рублей. Свежайшие!! Семья из 4-х человек могла поужинать этими крабами, наесться, и быть довольными! Мням-мням были крабики!! Сочные, ароматные, сладенькие!!  А теперь ШИШ - ЗАБУДЬТЕ!! Азиаты только крабиков едят...
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14 час.

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