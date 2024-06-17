В суде в Челябинске трое диверсантов получили длительные сроки

Трое южноуральцев получили длительные сроки за поджог на железной дороге. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд признал троих местных жителей виновными в совершении диверсии.
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