Захарова назвала украинское руководство «унылым гнильем»

Глава пресс-службы МИД Российской Федерации Мария Захарова в пятницу вечером отреагировала на обвинения руководителя внешнеполитического ведомства киевского режима Андрея Сибиги, который связал Москву с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута.
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