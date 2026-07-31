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Захарова назвала украинское руководство «унылым гнильем»

Глава пресс-службы МИД Российской Федерации Мария Захарова в пятницу вечером отреагировала на обвинения руководителя внешнеполитического ведомства киевского режима Андрея Сибиги, который связал Москву с миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута.

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