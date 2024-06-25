Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого освободили из британской тюрьмы, остановится в Бангкоке для дозаправки.
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Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого освободили из британской тюрьмы, остановится в Бангкоке для дозаправки.
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