Сталинка 1958 года: Шикарный ремонт старой квартиры

Приобретение квартиры в старом доме 1958 года, для молодой семьи стало началом новой главы. Несмотря на то, что сталинка была 1958 года, первоначально могло показаться, что это безнадежное и старое жилье.
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