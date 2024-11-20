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Сталинка 1958 года: Шикарный ремонт старой квартиры

Сталинка 1958 года: Шикарный ремонт старой квартиры

Приобретение квартиры в старом доме 1958 года, для молодой семьи стало началом новой главы. Несмотря на то, что сталинка была 1958 года, первоначально могло показаться, что это безнадежное и старое жилье.

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Комментарии
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F I
Нормально . Как и в любой квартире ,хоть в бараке - ремонт великая сила  )
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