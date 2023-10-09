Digital Foundry проанализировали Assassin's Creed Mirage на консолях PS5 и Xbox Series и остались дов...

Digital Foundry проанализировали Assassin's Creed Mirage на консолях PS5 и Xbox Series и остались довольныDigital Foundry проанализировала консольные версии Assassin’s Creed Mirage для PS5 и Xbox Series X/S и, в частности, результаты, полученные с использованием графических режимов, предлагаемых последней xfcnm.